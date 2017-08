Um Corinthians bastante desfalcado vai para o Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG. Entre machucados, cansados e vetados por questões contratuais, o técnico Fábio Carille pode perder até sete jogadores. Marquinhos Gabriel, Romero, Clayton, Pablo e Jadson são desfalques certos. Guilherme Arana e Maycon são dúvidas.

Marquinhos Gabriel deixou a partida contra o Flamengo com dores na coxa esquerda e foi vetado pelos médicos. O mesmo vale para Romero, que não enfrentou o time rubro-negro por também sentir dores na coxa esquerda. Ambos ficam em São Paulo fazendo tratamento para tentar voltar ao time contra o Sport, sábado, no Itaquerão.

Guilherme Arana e Maycon estão muito desgastados fisicamente e Carille quer aguardar para ver como se recuperam até momentos antes da partida. Clayton não poderá atuar por ainda pertencer ao Atlético-MG, assim como Marlone, que também deve ficar fora pelo lado atleticano, pois ainda é atleta do Corinthians.

Em meio a tantas mudanças, uma certeza é que Camacho será titular, resta saber no lugar de quem. Se Maycon jogar, Camacho vai atuar no lugar de Marquinhos Gabriel. Caso Maycon seja vetado, Camacho entra em seu lugar e Giovanni Augusto aparece no meio-campo. Já na lateral-esquerda, Moisés seria o substituto de Guilherme Arana.

Com Maycon, o Corinthians jogaria com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana (Moisés); Gabriel, Maycon, Camacho, Rodriguinho e Clayson; Jô. Sem Maycon, o time seria Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana (Moisés); Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Clayson; Jô.