O Sesc São Caetano apresenta, nas sextas-feiras de agosto, sempre às 20h, o projeto Cena Aberta que nesse mês traz ao palco mostra do repertório de quatro grupos vocais paulistas. O nome se refere ao uso apenas da voz como instrumento para a criação musical, cantam “a capella”, com sucessos da música brasileira e work songs americanas.

Canto Ma non Presto – 04/08

Conjunto com mais de 14 anos de estrada e formado por Andressa Feigel, Daniel Reginato, Fábio Marins, Joana Mariz, Kênia Muraoka, Marcelo Recski, Marcos Lucatelli e Paula Del Rio. A maioria dos arranjos são próprios e passam por compositores como Ernesto Nazareth, Chico Buarque, Pedro Luís e Lenine. Os cantores mostram as diversas possibilidades de adaptação das canções originais para a interpretação só com vozes.

Black Voices – 11/08

Formado em 1991, e sob a regência da Profª Sonia Campos, o grupo apresenta o show A emoção e a força do Negro Spiritual. No repertório, canções originais em inglês compostas entre 1780 e 1900 – período escravagista norte americano. O Negro Spiritual é a base do blues, jazz, gospel e de outros gêneros musicais.

Trappistas – 18/08

O trio mescla desde composições eruditas a peças populares brasileiras e estrangeiras, geralmente com arranjos originais e exclusivos por Walter Nascimento (graduado em música pelo Instituto de Artes da UNICAMP).

Seis Canta – 25/08

O espetáculo “Identidades” é o segundo trabalho do Grupo Vocal Seis Canta. Nesse novo projeto, pretende abrir e intensificar o debate sobre tolerância e respeito a diversidade de gênero, sexualidade, raça, credo e classe social. Formado em 2012, é constituído pelas vozes de Amanda Temponi, Ana Ferrini, Everton Dantas, Paulla Zefferino, Raquel Bernardes, Wilson Alves e George Ferreira na percussão.

As apresentações são gratuitas.

