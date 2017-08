Liverpool faz 3 a 0 no Bayern de Munique no Allianz Arena em amistoso

Com Philippe Coutinho e Roberto Firmino entre os titulares, o Liverpool dominou o Bayern de Munique no Allianz Arena e venceu por 3 a 0, em amistoso de pré-temporada. Firmino não deixou sua marca, mas deu o passe para o primeiro gol. O time alemão chegou a sofrer vaias da torcida ao longo da partida que faz parte da Audi Cup.

O primeiro gol saiu logo aos 6 minutos de jogo. Firmino roubou a bola no ataque e acionou Mané, que entrou na área e abriu o placar. O atacante do Senegal voltou a defender o time nesta pré-temporada, após perder boa parte da reta final da última temporada, por conta de lesão.

O segundo veio aos 33, em lindo lance do ataque inglês. Depois de abrir o placar, Mané deu passe de calcanhar para Moreno bater forte e cruzado da esquerda. O goleiro Ulreich, que foi o titular na vaga de Neuer, defendeu, mas espalmou mal. Salah pegou o rebote de cabeça e mandou para as redes.

No segundo tempo, as duas equipes promoveram diversas mudanças entre os jogadores. Mas o Liverpool seguiu melhor. Tanto que voltou a balançar as redes 25, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O terceiro gol acabou surgindo aos 37 minutos, com Sturridge, que acabara de entrar em campo. Ele recebeu longo lançamento na intermediária, entrou na área e bateu de cavadinha para marcar belo gol. Na sequência, deixou o campo exibindo dores. Do lado do Bayern, a preocupação foi com James Rodríguez, que foi titular mas sentiu dores e foi embora mais cedo.

Com o resultado, o Liverpool avançou à final da Audi Cup. Nesta quarta-feira, vai enfrentar o Atlético de Madrid, que venceu o Napoli por 2 a 1, mais cedo. O Bayern ficará de fora da final do torneio amistoso pela primeira vez. Também na quarta, disputará o terceiro lugar contra o time italiano.

Sofrendo vaias no Allianz Arena, o Bayern de Munique deu poucos motivos para a torcida se alegrar nesta pré-temporada. Venceu apenas dois dos seis jogos que disputou, mesmo quando jogou com seus principais titulares, que foi o caso desta terça.

OUTROS AMISTOSOS – Também em reta final de pré-temporada, o Borussia Dortmund caiu diante da Atalanta por 1 a 0, nesta terça, diante dos seus torcedores. Jogando também em solo alemão, a Fiorentina superou o Eintracht Braunschweig por 3 a 2. E o Leicester City, campeão inglês da temporada 2015/2016m, foi batido fora de casa pelo Burton Albion por 2 a 1.