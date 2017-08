Venda total de veículos novos cresce 1,9% em julho ante julho de 2016

A venda de veículos novos no Brasil subiu 1,9% em julho deste ano ante igual mês do ano passado, para 184,8 mil unidades, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou nesta terça-feira, 1, a Fenabrave, associação que representa as concessionárias. Trata-se do terceiro crescimento consecutivo nessa base de comparação e o quarto no ano.

Por outro lado, se comparado a junho, o mercado teve queda de 5,19%. No acumulado do ano, de janeiro a julho, as vendas somaram 1,204 milhão de unidades, alta de 3,38% em relação a igual período do ano passado. A variação se aproxima da projeção da Fenabrave para o desempenho do mercado no ano todo, de expansão de 3,85%, com a venda de 2,129 milhões de unidades.

Por segmento, a venda de automóveis e comerciais leves, que representam a maior fatia do mercado, teve alta de 2,33% em julho ante igual mês do ano passado, para 178,8 mil unidades. Porém, em relação a junho, os emplacamentos dos chamados veículos leves caíram 5,48%. O acumulado do ano, com os resultados, tem expansão de 3,95%, para 1,17 milhão de unidades.

A venda de caminhões em julho, por sua vez, caiu 3,35% ante o desempenho de julho do ano passado, para 4,5 mil unidades. Já na comparação com junho, o segmento teve avanço de 8,25%. No acumulado dos primeiros sete meses do ano, em relação a igual período de 2016, houve retração de 13,7%, para 25,9 mil unidades.

O mercado de ônibus, enquanto isso, foi o único que caiu em todas as comparações. Com 1,4 mil unidades vendidas em julho, houve recuo de 24,7% ante igual mês do ano passado e de 6,15% sobre o resultado de junho. No acumulado do ano, a queda é de 11,06%, para 7,9 mil unidades.