Entre os dias 1 e 13 de agosto, a cada R$100 em compras, os clientes do Golden Square Shopping concorrem a uma cervejeira. Com mais R$ 9,90, os participantes ainda recebem um kit da Colorado com copo exclusivo e uma garrafa de 600ml da marca.

De acordo com Thiago Braga, gerente de marketing do Golden Square Shopping, a promoção tem o intuito de proporcionar experiências que remetam aos bons momentos de convívio em família. “Queremos tornar esses momentos entre pais e filhos ainda mais prazerosos com um presente que o cliente se lembre do shopping em casa, principalmente, nas ocasiões de celebração e descontração”, completa.

A expectativa é obter um incremento de 15% nas vendas e de 20% no fluxo de visitantes em relação ao ano anterior no Golden Square Shopping.