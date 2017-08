O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires acaba de entregar a reforma do Centro Médico. São cinco consultórios e um posto de enfermagem que somam 220m². Os ambientes passaram por modernização e ganharam ferramentas tecnológicas, com a adoção do prontuário eletrônico.

A reforma estrutural foi planejada em novembro de 2016 pela Rede D’or São Luiz. “Além de proporcionar maior conforto aos pacientes com a reforma do local, a instalação do prontuário eletrônico traz segurança, confiabilidade, eficiência na gestão e aumenta a qualidade percebida”, explica Maurício Uhle, diretor da Rede D’Or.

Agora, o local conta também com Pediatria, especialidade antes atendida dentro do Hospital. “O ambiente tem uma temática lúdica, especificamente voltado para os pequenos. Uma unidade pensada para oferecer um atendimento mais humanizado, com mais qualidade e tranquilidade aos pais”, ressalta Luciana Solera, diretora médica do Hospital e Maternidade Ribeirão Pires.

Ao todo, são 12 especialidades disponíveis: alergologia, clínica médica, pediatria, cirurgia pediátrica, endocrinologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia, hematologia, hepatologia, neurologia e pneumologia.