Quando a esposa de Murphy Wilson morreu em 2013, após 41 anos de casamento, o senhor de 70 anos já tinha aceitado que passaria o resto da vida sozinho como muitos viúvos idosos. “Eu aceitei que, quando Antoinette morreu, viveria o resto dos meus dias sozinho e que seria bem complicado”, disse Murphy em entrevista para a emissora norte-americana ABC.

Então quando ele começou a namorar Lucinda Myers, de 67 anos, que frequenta a mesma igreja que ele, foi uma certa surpresa. “A química entre nós dois foi imediata, ela é minha melhor amiga e alguém com quem eu posso passar horas a fio conversando”, falou. O entrosamento entre os dois foi tão intenso que após somente quatro meses de namoro eles decidiram se casar.

Foram as filhas, Gina e Danita, que o convenceram a fazer o ensaio comemorando o noivado. As fotos, feitas pela fotógrafa Gianna Snell, foram tiradas na praça central da cidade em que vivem no Estado americano do Alabama e logo viralizaram. “Eu uso pouco a internet, nem sabia o que viralizar era. No início pensei que fosse alguma doença e que nós não poderíamos nos casar”, comentou Murphy.

Murphy diz que achou legal descobrir que as fotos fizeram sucesso porque eles eram um casal idoso demonstrando amor publicamente, mas afirma não dar importância para a repercussão. “Somos só duas pessoas que se amam. Nós temos muito orgulho de sermos da terceira idade, mas o amor não tem idade fixa”, finalizou.