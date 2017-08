Teatrinho do Praça da Moça divulga programação de agosto

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, divulgou a programação mensal infantil que acontece no Piso Paineira, sempre às 16h. Os espetáculos são gratuitos. Confira a programação de agosto:

06.08: Mula sem cabeça

A história diz que a Mula Sem Cabeça era uma mulher que se apaixonou por um padre e por isso foi amaldiçoada. A transformação em Mula Sem Cabeça acontece às quintas e sextas-feiras, quando ela sai destruindo tudo o que tiver na frente com o fogo que solta de seu pescoço.

13.08: Saci travesso

Cansado das travessuras do Saci, um casal de fazendeiro resolve tomar prendê-lo em uma garrafa e se livrar de uma vez por todas dos problemas causados pelo menino arteiro. Divirta-se com o principal personagem do folclore brasileiro!

20.08: O rato do campo e o rato da cidade

Bernardo é um ratinho que leva uma vida tranquila em uma fazenda. A aventura começa quando ele recebe a visita de seu primo Rico, que o convida para passar as férias na cidade. Grandes descobertas e muita fartura, mas Bernardo não esperava encontrar o terrível gato Gatão.

27.08: Alice no país das maravilhas

Adaptado da célebre obra infantil de Lewis Carroll, conta a história de uma menina chamada Alice que cai numa toca de coelho que a transporta para um lugar fantástico, povoado por criaturas peculiares e lógicas do absurdo.

Serviço

Data: Domingos nos dias 6, 13, 20 e 27/08, às 16h

Local: Piso Paineira do Shopping Praça da Moça – R. Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema

Classificação: livre