Tribunal Supremo da Venezuela diz que opositores violaram prisão domiciliar

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela informou nesta terça-feira que duas cortes de Caracas decidiram revogar a prisão domiciliar dos opositores Leopoldo López e Antonio Ledezma, após comprovar que eles teriam violado as condições para cumprir as penas em casa. Além disso, o Tribunal Supremo disse que recebeu informação da “inteligência oficial” sobre um “plano de fuga” dos políticos, por isso agiu.

Em comunicado, o tribunal afirmou que as condições impostas a López “não permitiam que ele realizasse nenhum tipo de proselitismo político” e que Ledezma tinha a obrigação de “se abster de emitir declarações ante qualquer meio”.

As autoridades retiraram de suas casas de madrugada os líderes oposicionistas e levaram López de volta a uma prisão militar onde ele já esteve, em uma das primeiras medidas do presidente Nicolás Maduro contra seus inimigos após uma criticada votação no domingo para a escolha dos membros da Assembleia Constituinte que deve dar poderes quase ilimitados ao governo.

A mulher de López, Lilian Tintori, publicou no Twitter um vídeo no qual são vistos homens armados que retiram seu marido de casa, depois da meia-noite, e o colocam em uma patrulha do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin), a polícia política. “Acabam de levar Leopoldo da casa. Não sabemos onde está nem para onde o levam”, afirmou Lilian na rede social.

Os aliados do ex-prefeito metropolitano de Caracas, por sua vez, divulgaram na internet um vídeo no qual agentes da polícia política levam um homem que parece ser o líder opositor, enquanto a mulher dele pedia aos gritos ajuda dos vizinhos. “Estão levando Ledezma!”, gritou a mulher. “Ditadura”, continua ela na gravação. Fonte: Associated Press.