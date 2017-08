Bolsas da Europa fecham em alta, com foco em balanços e indicadores

Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta terça-feira, dia 1º, com os investidores ainda digerindo balanços corporativos e dados da zona do euro e do Reino Unido divulgados pela manhã, mas de olho no mais recente tumulto político nos Estados Unidos, que culminou na demissão de Anthony Scaramucci do cargo de diretor de comunicações da Casa Branca.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,64% (+2,43 pontos), aos 380,28 pontos.

Washington permanece no radar dos investidores. Apesar de a Câmara dos Representantes ter entrado em recesso e o Senado não mais discutir abertamente uma revogação e substituição do Obamacare, a Casa Branca continua a gerar manchetes diárias. Na segunda-feira, dia 31, o diretor de comunicações, Anthony Scaramucci, deixou o governo de Donald Trump dez dias após ter assumido o cargo.

A demissão veio horas depois da posse do general aposentado John Kelly como o novo chefe de gabinete de Trump. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, Kelly tem carta branca do presidente para fazer as modificações que achar necessárias.

No continente europeu, o campo político foi deixado de lado, com os investidores atentos a dados divulgados durante a manhã. A Eurostat informou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,6% no segundo trimestre deste ano ante o primeiro, enquanto houve expansão anual de 2,1%.

O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal. Além disso, na Alemanha, a taxa de desemprego se mantém no menor nível desde 1992, em 5,7%, também como o previsto por economistas.

Durante o dia, a IHS Markit divulgou diversos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) do setor industrial. O da Alemanha atingiu o menor nível em cinco meses, ao cair de 59,6 em junho para 58,1 no mês passado, pouco abaixo do previsto (58,3). Já o PMI industrial da zona do euro recuou de 57,4 para 56,6, também pouco abaixo da estimativa (56,8). Apesar disso, os números refletem expansão da atividade industrial tanto na Alemanha quanto na zona do euro – embora em ritmo um pouco mais fraco.

Refletindo esses resultados, o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, subiu 1,10%, aos 12.251,29 pontos. Em um movimento de recuperação das fortes perdas registradas na semana passada, montadoras fecharam em alta em solo alemão: Volkswagen ganhou 0,94%; BMW avançou 2,06% e Daimler teve expansão de 0,61%.

Tocando em frente as negociações para sair da União Europeia, o Reino Unido viu seu PMI industrial subir de 54,2 em junho para 55,1 em julho, acima do previsto por analistas (54,9). O resultado positivo fez com que a libra avançasse ao maior nível em 11 meses em relação ao dólar.

Na praça londrina, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,70%, aos 7.423,66 pontos. Entre os destaques, a BP anunciou que reverteu o prejuízo e registrou lucro de US$ 533 milhões no segundo trimestre, com avanço no fluxo de caixa e aumento na produção de barris por petróleo. As ações da companhia ganharam 2,39% nesta terça-feira, enquanto a Rolls-Royce disparou 10,25%, após obter lucro de 1,6 bilhão de libras no mesmo período.

Em Paris, o índice CAC-40 subiu 0,65%, aos 5.127,03 pontos. No setor financeiro, o Société Générale teve alta de 1,13% e o BNP Paribas teve expansão de 1,86%. Já o índice FTSE-Mib, da Bolsa de Milão, fechou na máxima, em alta de 0,59%, aos 21.612,81 pontos. Fiat Chrysler subiu 0,29% e, entre os bancos, Intesa Sanpaolo ganhou 0,14%, enquanto Unicredit avançou 1,08%.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 teve expansão de 0,80% nesta terça, aos 10.586,70 pontos. Já o índice PSI-20, da Bolsa de Lisboa, fechou em alta de 0,91%, aos 5.236,69 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires)