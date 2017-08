A campanha de outono 2017 da marca de lingerie italiana La Perla foi inspirada em pop art e é estrelada por Kendall Jenner.

A top posou para as lentes da dupla de fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott em um cenário supercolorido com flores gigantes que lembram o astral de ‘Alice no País das Maravilhas’.

Para a divulgação da nova calcinha da marca, que faz parte dos lançamentos da estação, a modelo aparece de topless usando apenas a peça.