Avanço de 0,5% na produção industrial interrompe 6 semestres de queda, diz IBGE

O avanço de 0,5% na produção industrial no primeiro semestre de 2017 interrompeu uma sequência de seis semestres de quedas, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, dia 1º. O resultado foi o melhor para um primeiro semestre desde 2013, quando houve avanço de 3,5%.

“Claro que é positivo, mas é algo que está se dando sobre uma base de comparação baixa”, ponderou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE. No primeiro semestre de do ano passado, a indústria havia registrado uma perda de 8,8% na comparação com ao mesmo período do ano anterior. Na segunda metade do ano passado, a queda foi de 4%.