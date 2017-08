Carille reprova afastamento de auxiliar que anulou gol de Jô: ‘Não muda nada’

O técnico do Corinthians, Fábio Carille, disse, na noite da última segunda-feira, discordar da decisão da CBF de afastar o auxiliar de arbitragem Pablo Almeida da Costa por ter anulado erroneamente um gol de equipe no jogo com o Flamengo, domingo, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Na opinião dele, a decisão de impor um curso de reciclagem ao profissional não será suficiente para evitar novos erros na competição.

“Não muda nada para nós isso. É muito fácil. O cara vem, erra, eles vão lá e afastam. No outro jogo erra e afasta também. Isso não muda nada o resultado de uma partida. Não gosto de falar de arbitragem, mas há erros e há erros”, disse o treinador. “Ficam falando tanto em tecnologia (usada para corrigir erros dos árbitros), mas também não concordo com isso. Em vez de gastarem dinheiro com isso, deveriam investir na melhoria desses profissionais”, comentou.

O corintiano concedeu entrevista coletiva durante evento de lançamento do livro de fotos #PrimeiraForça, sobre o título paulista deste ano conquistado pelo clube em 2017. A festa foi no Parque São Jorge e contou com a presença de dirigentes e jogadores do elenco.

Na partida de domingo, na Arena Corinthians, a arbitragem anulou um gol legítimo do atacante Jô no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado por 0 a 0. No lance foi considerado posição irregular de Jô, que estava atrás da linha da bola no momento da assistência de Maycon. Nesta segunda, a CBF decidiu afastar o auxiliar Pablo Almeida da Costa e fazer o assistente passar por um novo treinamento, para que ao fim desse processo ele retome o trabalho.

Carille também comemorou na entrevista coletiva o fato de que o Corinthians já assegurou a sua permanência na liderança até o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. “É importante chegar a esse título simbólico do primeiro turno, mostra que a gente fez muito bem essa primeira parte do campeonato, mas a gente sabe que tem que confirmar (a boa campanha) no segundo”, afirmou.

Com 41 pontos na primeira colocação do Brasileirão, o time corintiano tem oito de vantagem sobre o vice-líder Grêmio, que no último domingo empatou por 1 a 1 com o Santos, em Porto Alegre, onde a equipe santista chegou aos 31 pontos na terceira posição. Como faltam apenas duas rodadas para o fim do primeiro turno, não há mais como o time comandado por Carille ser alcançado nesta metade inicial da competição, na qual voltará a atuar nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, às 21 horas, no Mineirão.