IBGE: Produção industrial cresce 0,9% no 2º trimestre ante o 1º trimestre de 2017

A produção industrial cresceu 0,9% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, dia 1º. No primeiro trimestre, o avanço tinha sido de 1,1% em relação ao último trimestre de 2016. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, a produção industrial cresceu 0,2% no segundo trimestre deste ano, segundo o IBGE.

Revisões

O órgão revisou o dado da produção industrial do mês de maio ante abril, de 0,8% para 1,2%. A taxa de abril ante março passou de 1,1% para 1,3%, enquanto a de março ante fevereiro saiu de -1,6% para -1,9%.

Houve reavaliação ainda na produção de bens de capital de maio ante abril, que passou de 3,5% para 3,8%. A taxa de abril ante março saiu de 1,9% para 2,2%, enquanto a de março ante fevereiro passou de -1,9% para -2,0%.

O IBGE revisou também a produção de bens de consumo duráveis em maio ante abril, que saiu de 6,7% para 6,5%. A produção de bens de consumo semi e não duráveis passou de 0,7% para 0,9% no período, enquanto a taxa de bens intermediários foi revista de 0,3% para 0,5%.