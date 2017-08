Rogério Dutra Silva perde de virada para argentino em torneio austríaco

Número 1 do Brasil, Rogério Dutra Silva não foi além da sua estreia Torneio de Kitzbühel, ATP 250 disputado em quadras de saibro na Áustria. Nesta terça-feira, o 64º colocado no ranking mundial perdeu, de virada, uma batalha de 2 horas e 53 minutos para o argentino Horacio Zeballos, o número 57 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (13/11) e 7/6 (7/4).

Este foi o segundo duelo entre Zeballos e Dutra Silva, sendo que o argentino havia vencido o anterior, nesta temporada, no Torneio de Houston. E o novo revés acabou com a possibilidade de um confronto brasileiro na segunda rodada do evento austríaco, pois agora Zeballos terá pela frente o vencedor da partida entre Thiago Monteiro e o também argentino Renzo Olivo.

Após desistir de jogar na semana passada no Torneio de Hamburgo por causa de uma lesão na coxa direita, Rogerinho se recuperou do problema para jogar no ATP 250 austríaco e nesta terça-feira disparou 13 aces, tendo levado dez de Zeballos.

O brasileiro começou com tudo a partida, abrindo 2/0 após converter break point logo no primeiro game. Depois, ainda converteu outro, no quinto game, encaminhando a sua vitória, definida em 6/2.

O segundo set da partida foi bem mais equilibrado, sem quebras de serviço. Assim, a definição seguiu para o tie-break, quando Rogerinho desperdiçou cinco match points e acabou sendo batido por 13/11.

O equilíbrio se repetiu no terceiro set, ainda que Dutra Silva tenha perdido o seu saque logo no começo da parcial. Só que o brasileiro conseguiu devolver a quebra no oitavo game e forçou a realização de mais um tie-break. Só que novamente ele perdeu, agora por 7/4, sendo eliminado em Kitzbühel.

Em outra partida já encerrada nesta terça-feira pela primeira rodada do evento austríaco, o holandês Robin Haase (52º) disparou 19 aces, mas ainda assim perdeu para o colombiano Santiago Giraldo (122º) por 7/6 (8/6), 4/6 e 6/4.