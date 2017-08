Um dia após o aguardado lançamento de Sua Cara, música que lançou em parceria com o grupo de música eletrônica Major Lazer e a cantora Pabllo Vittar, Anitta assinou contrato com o escritório norte-americano Shots Studios para alavancar sua carreira internacional.

A cantora brasileira já está preparando seu primeiro disco em inglês, que terá parcerias com os DJs Marshmello, Alesso e Poo Bear. A informação foi confirmada pelo site da revista Billboard e replicada pela própria Anitta em sua conta oficial no Twitter.

A Shots Studio tem em sua cartela de clientes astros da internet, como Lele Pons, Rudy Mancuso e Loren Gray. Ninguém menos do que Justin Bieber passou a ser um dos sócios após um investimento de larga escala em 2013, quando a empresa ainda se chamava RockLive. Ainda de acordo com informações da revista, a ideia é que a empresa ajude a desenvolver a carreira de Anitta nos mercados americano e latino.

No site oficial da Shots Studio, o nome da brasileira já aparece entre o catálogo de criadores agenciados por eles. “Estou bastante empolgada para trabalhar com a Shots. John, Sam e toda a equipe me receberam como se fosse da família. Mal posso esperar para que todos vejam no que estamos trabalhando”, afirmou ela à Billboard.