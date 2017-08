Ata do Copom mantém tom suave e taxas futuras de juros recuam

Os juros futuros ajustam-se em baixa nesta terça-feira, dia 1º, à leitura de que a ata do Copom manteve o tom mais suave do comunicado, reforçando a perspectiva de mais um corte de 1 ponto porcentual da taxa Selic na reunião de setembro, para 8,25%.

Já a produção industrial do País ficou estável em junho ante maio, mas em relação a junho de 2016 subiu 0,5%, melhor do que a mediana negativa de 0,20% projetada, e dentro do intervalo das estimativas (-2,33% a +1,30%), limitando um pouco a queda das taxas futuras.

A perda de força do dólar à vista, que há pouco chegou a cair pontualmente a uma mínima de R$ 3,1197 (-0,02%) no mercado à vista – ajuda a amparar o recuo dos juros.

Às 9h34 desta terça, o DI para janeiro de 2018 caía a 8,220%, de 8,265% no ajuste de segunda-feira (31). O DI para janeiro de 2019 recuava para 8,03%, de 8,10%. O DI para janeiro de 2021 marcava 9,24%, de 9,28% no ajuste de ontem. No câmbio, o dólar à vista voltava a subir 0,02%, aos R$ 3,1207, enquanto o dólar futuro de setembro caía 0,24%, aos R$ 3,1395.