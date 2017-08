Participação do governo destrói valor da companhia, diz novo presidente da Vale

A participação estatal no controle da Vale eleva a influência do governo na gestão da mineradora e tem “potencial terrível de destruição de valor”. A afirmação foi do presidente da mineradora, Fabio Schvartsman, à Empiricus Research. O argumento foi usado para defender o processo de conversão de ações da Vale, que vai reduzir o poder dos maiores acionistas da mineradora. “Vimos diversos exemplos infelizes no Brasil que (a presença estatal) tem um potencial terrível de destruição de valor. Se nós promovermos essa conversão maciçamente, o que vai acontecer é que vamos diluir o atual grupo de controle, reduzindo de maneira dramática a influência de governo.”