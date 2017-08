Mãe é presa por torturar filho de 3 anos na zona sul de São Paulo

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por agredir seu filho, um menino de 3 anos, no bairro do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. No final da tarde desta segunda-feira, 31, a vizinhança chamou a polícia após perceber escoriações em todo o corpo da criança, que já tinha sido machucado por supostas agressões nos dias anteriores.

A mãe foi presa em flagrante, e a criança seguiu para o hospital, onde está em estado estável e não corre risco. O pai, que no momento da agressão estava trabalhando fora de casa, é quem está acompanhando o filho no hospital.

Segundo informou os policiais civis do 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi), a mãe é doméstica. Ela está detida desde esta segunda-feira e vai a julgamento sob custódia ainda nesta terça-feira, 1º.

De acordo com relatos de vizinhos, a suspeita já teria agredido a vítima, e os machucados vistos na segunda-feira foram o estopim para que acionassem a polícia.