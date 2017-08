Venezuela pagou US$ 30 milhões a Odebrecht por obras inacabadas, diz procuradora

A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, disse hoje que o Ministério Público tem abertas 36.124 investigações por corrupção no país e as que mais preocupam são as que envolvem contratos com a construtora Odebrecht. Luisa disse que os contratos envolvem gastos de US$ 30 milhões em 11 obras inacabadas.

Há cerca de duas semanas, a procuradora-geral afirmou que o Tribunal Supremo de Justiça do país trata de impedir que se realize a perseguição penal das pessoas envolvidas nas supostas operações irregulares da construtora brasileira Odebrecht no país.

Ela o acusou o principal tribunal do país de proferir uma sentença para “impedir” que o Ministério Público possa exercer a perseguição penal dos envolvidos e que a ação contra ela e a Procuradoria Geral “atenta” contra a independência dos Ministérios Públicos da região.

Em junho, o Supremo abriu um processo contra a procuradora-geral, que tem enfrentado os governistas. A legislação venezuelana permite que a Procuradoria Geral cite alguém como implicado em um suposto crime, mas o Tribunal Supremo determinou que isso só deve ocorrer na presença de um juiz. (Matheus Maderal, com informações da Associated Press – matheus.maderal@estadao.com)