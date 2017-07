Festival do Chocolate 2017 atrai 55 mil visitantes no primeiro final de semana

O primeiro final de semana do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires atraiu centenas 55 mil pessoas, segundo os organizadores. No Complexo Ayrton Senna, local do evento, entre os dias 28 e 30 de julho, os destaques foram os shows dos Inimigos da HP, Ultraje a Rigor e Titãs (foto), além das atrações locais.

Neste sábado e no domingo, as áreas de alimentação e artesanato ficaram mais movimentadas também no horário do almoço. A organização da festa liberou a entrada no período das 13h até 17h com a apresentação de ingressos opcional no período. Cada ingresso é trocado por um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, em pontos espalhados pela cidade, próximos ao local do evento e no Consórcio Intermunicipal Grande ABC (endereços e horários de atendimento abaixo).

Entre os principais pontos observados por quem compareceu à festa foi a diversidade de opções de doces e salgados, muitas delas inéditas no Festival. É o caso da batata frita com chocolate e da pororoca gourmet (pipoca saborizada com Leite Ninho ou Ovo Maltine). Além da variedade, o público aprovou a mudança do layout da festa, que conta nesta edição com Tenda Gastronômica especialmente decorada e estruturada para acolher os visitantes.

Autoridades prestigiam 11º Festival do Chocolate

No domingo (30/07), o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Márcio França, visitou o 11º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. França conheceu a estrutura da festa e destacou a importância do evento para o turismo local.

“Ribeirão Pires tem diversas qualidades. A principal é ser a Estância mais próxima da capital (São Paulo), com facilidade no deslocamento”, avaliou. O vice-governador (foto) observou, ainda, que com a queda do número de viagens de avião, é preciso criar alternativas para o turismo. “Esse evento é um bom exemplo. Temos que preparar as cidades que são Estâncias, como é o caso de Ribeirão, para que haja mais atrações”, concluiu.

No sábado (29/07), o Festival do Chocolate recebeu o deputado federal Walter Ihoshi. “Essa é uma festa tradicional, uma das maiores do Estado. As pessoas devem vir para aproveitar a gastronomia e a música. A população de Ribeirão Pires está de parabéns”, declarou.

Corrida e Caminhada

A 1º Choco Run – evento de corrida e caminhada de 5 e 10 quilômetros, acontece no próximo dia 6 de agosto, último dia de Festival do Chocolate. Com largada da Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy (Complexo Ayrton Senna), o circuito incluirá as principais avenidas da cidade. As inscrições estão encerradas.

Ainda dá tempo de adquirir os ingressos para aproveitar o segundo final de semana do 11º Festival do Chocolate. Pessoas com idade a partir de 6 anos devem apresentar o ingresso na entrada do Festival para ter acesso às atrações culturais e gastronômicas oferecidas no local.

Para a troca antecipada, é preciso levar o quilo do alimento não perecível e retirar o ingresso nos locais determinados pela organização. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h: Paço Municipal; SEL – Secretaria de Esporte e Lazer; Fundo Social de Solidariedade; Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino; Centros Técnicos de Treinamento da Quarta Divisão e do Jardim Caçula.

Será permitida a retirada de até 5 (cinco) ingressos por pessoa, lembrando que 1kg de alimento não perecível equivale a 1 (um) ingresso, que deve ser apresentado logo na entrada do evento e que dá acesso a todas as atrações como shows dos artistas locais, área gastronômica, exposições e artistas principais.

No sábado e no domingo, a partir das 13h e até as 17h, a apresentação de ingresso, que é trocado por 1Kg de alimento não perecível, será opcional. Com isso, os fãs dos chalés gastronômicos e de artesanato terão acesso livre a essas áreas.

Nesses dias, a partir das 17h, e para a próxima sexta-feira, a partir das 18h, a apresentação de ingresso para a entrada no Complexo Ayrton Senna (local do evento) será obrigatória. A troca poderá ser feita nos dias e horários do evento no Centro de Exposições e História da cidade (no Paço Municipal), ou em ponto de troca que fica localizado próximo da entrada da festa, ao lado da Delegacia da Polícia Civil.

Para os visitantes que não moram na Estância, a organização fez uma parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. No local também é possível efetuar a troca de ingresso antecipadamente (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). Basta levar o alimento na sede do Consórcio – Av. Ramiro Colleoni, 5 – Centro de Santo André.

Confira abaixo os pontos para troca antecipada de ingressos – seg. a sex., das 8h às 17h:

– Paço Municipal – Endereço: Rua Miguel Prisco, 288 – Centro – Telefone 4828-9800.

– Desenvolvimento Regional de Ouro Fino – Endereço: Rodovia Índio Tibiriçá, 2810 – Centro – Ouro Fino Paulista.

– SEL – Secretária de Esporte e Lazer – Endereço: Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy.

– Centro Técnico de Treinamento Quarta Divisão – Endereço: Avenida Miro Atílio Peduzzi, s/nº – Quarta Divisão.

– Centro Técnico de Treinamento Jardim Caçula – Endereço: Rua Clemente Peralta, 321 – Jardim Caçula.

– Fundo Social de Solidariedade – Endereço: Avenida Francisco Monteiro, 2.940, Santa Luzia. Telefone 4824-8236.

– Consórcio Intermunicipal Grande ABC – Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 5 – Centro, Santo André – SP.

– Centro de Exposições e História “Ricardo Nardelli” e posto ao lado da Delegacia de Polícia Civil da cidade, na entrada do evento – Endereço: Rua Miguel Prisco, 288 – Centro (ao lado do Paço Municipal).