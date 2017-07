A comissão de arbitragem da CBF decidiu nesta segunda-feira afastar Pablo Almeida da Costa, assistente que anulou equivocadamente um gol do Corinthians no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Itaquerão. A entidade avaliou que por ter cometido um erro crasso no lance, ele precisará passar por um processo de reciclagem antes de voltar a trabalhar em partidas.

No primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada sem gols, o assistente assinalou que Jô estava em posição irregular ao concluir a gol cruzamento recebido da direita, por Maycon. Mas, como o atacante estava cerca de três metros atrás da linha da bola, o lance foi legal e gerou a irritação dos corintianos.

No processo de reciclagem, o assistente passará por treinamentos específicos de posicionamento, análise de regras, revisão de vídeos, acompanhamento psicológico e avaliações físicas e técnicas. Ao fim do processo, ele retomará os trabalhos em partidas de menor expressão, como na Série B, por exemplo.

O assistente do árbitro Ricardo Marques Ribeiro será substituído por outro integrante mineiro enquanto estiver no processo de reciclagem. Neste ano ele será o segundo bandeirinha a ser afastado por erro. O primeiro foi Márcio Eustáquio, que assinalou um impedimento inexistente na vitória por 1 a 0 do Inter sobre o Luverdense, no Beira-Rio, pela Série B.