Santo André promove semana das sopas com grandes chefs 

A Prefeitura de Santo André, realizará de 7 a 12 de agosto, o 1º Gourmet Solidário – Semana das Sopas, que contará com a presença de grandes chefs de cozinha. O evento, organizado pelo Núcleo de Inovação Social e o Fundo Social de Solidariedade do município, acontecerá no sacolão da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), das 18h às 22h. A entrada vai custar R$ 10 mais 1 kg de alimento não perecível, preferencialmente café, óleo ou leite em pó. Toda a renda será revertida para o Banco de Alimentos e para o Fundo Social de Solidariedade.

O Gourmet Solidário vai contar com a participação de grandes chefs, que farão em cada dia da semana uma sopa diferente. Na segunda-feira (7) o chef Guga Rossi, da A&B Consultoria, preparará uma canja de galinha. Na terça-feira (8) será a vez da vencedora do programa Hell’s Kitchen, Cris Mota, que fará um caldo de mandioquinha com bacon. Na quarta-feira (9) o chef Jorge Tsuchimoto, do restaurante Nami Izakaya, servirá um Lamen.

Vencedor do programa Cozinha sob Pressão, o chef Arthur Sauer fará uma sopa de abóbora na quinta-feira (10). Na sexta-feira (11), o chef Melchior Neto, do Botequim Carioca, fará uma sopa de carne com legumes. O encerramento ocorrerá no sábado (12) e ficará por conta da cozinheira andreense Denise Guerschman, que fará um caldo verde.

“Mais uma vez Santo André está inovando e valorizando os talentos da nossa cidade. É possível sim, fazer diferente, com criatividade e boa vontade”, afirmou a primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra.

Os convites já estão disponíveis para venda no sacolão da Craisa, que fica na avenida dos Estados, 2195, bairro Santa Teresinha.

Serviço

1º Gourmet Solidário – Semana das Sopas

Data: 7 a 12 de agosto

Horário: 18h às 22h

Local: Craisa – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André

Endereço: Av. dos Estados, 2195, bairro Santa Teresinha

Ingressos: R$ 10 + 1 kg de alimento não perecível