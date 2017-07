Melo vence a 1ª após título em Wimbledon e aumenta série invicta para 15 jogos

Duas semanas após conquistar o maior título de sua carreira, em Wimbledon, Marcelo Melo voltou às competições nesta segunda-feira. E, ao lado do companheiro polonês Lukasz Kubot, o tenista brasileiro retomou a rotina de vitórias. Ao vencer na estreia no Torneio de Washington, de nível ATP 500, Melo aumentou a série invicta na temporada para 15 jogos.

Formando a dupla cabeça de chave número dois, apesar de ocuparem o topo do ranking há semanas, Melo e Kubot derrotaram o sueco Robert Lindstedt e o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com duplo 7/5, em 1h30min de confronto, no piso rápido da competição norte-americana.

Na segunda rodada, eles vão enfrentar os vencedores do confronto entre Grigor Dimitrov/Lucas Pouille e Jean-Julien Rojer/Horia Tecau.

Melo e Kubot estão invictos desde o início de junho, quando iniciaram a curta temporada de grama. Eles faturaram os três torneios que disputaram, com um aproveitamento de 100% no piso rápido. Juntos, foram campeões em Hertogenbosch, Halle e Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

A campanha vitoriosa em Londres marcou a realização de um sonho para o brasileiro, que sempre teve o título de Wimbledon como principal meta da carreira. De quebra, ele voltou a figurar na liderança do ranking individual de duplas, após o feito.

Em Washington, Melo e Kubot iniciam a temporada de piso rápido na América do Norte. É o primeiro torneio da dupla em preparação para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, com início no fim de agosto.