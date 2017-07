As proposituras dos vereadores dominam completamente o retorno das sessões ordinárias das Câmaras de Mauá, Santo André e São Caetano, nesta terça-feira (1º). Os vereadores vão debater e votar as propostas internas na volta do recesso de julho. As demais cidades ainda não definiram suas respectivas ordens do dia.

A primeira a retomar as sessões é Mauá, às 14h. Os vereadores vão debater quatro pautas. A pauta inicial é de autoria do presidente do Legislativo, Admir Jacomussi (PRP), que visa denominar uma viela. A segunda é de Jair da Farmácia (PMDB), que propõe a criação da Comissão de Mediação de Conflitos (CMC), nas escolas.

A terceira pauta é do vereador Betinho da Dragões (PR), que instituí o ‘Dia Municipal de Prevenção à Leucemia’, no dia 11 de dezembro. A última pauta é a criação da Creche do Idoso, de autoria do legislador Sinvaldo Carteiro (PSDC). Existia a expectativa do governo enviar um projeto de lei para criar a taxa de lixo, algo que não aconteceu na semana passada, quando houve o levantamento do recesso, mas a proposta não foi protocolada.

Uma hora mais tarde que retoma os trabalhos em plenário são os vereadores andreenses. Serão 31 pautas na ordem do dia, mas a expectativa é que os legisladores realizem um forte debate sobre ações do governo, ainda com resquícios da aprovação da propositura que atualizou a planta genérica do Município.

Às 17h30 que retorna é a Câmara de São Caetano. São sete pautas na ordem do dia. A principal é do vereador Ubiratan Figueiredo (PR) que visa proibir a utilização da carroça para o transporte de carga, algo que já debatido em outros municípios como Santo André e São Bernardo. Nos dois casos, a proposta foi aprovada, mas depois foi vetada pelos respectivos prefeitos à época, Carlos Grana e Luiz Marinho (ambos do PT), respectivamente.

Os Legislativos de Rio Grande da Serra e São Bernardo retomam as sessões na quarta-feira (2), e Diadema e Ribeirão Pires – além da segunda sessão de Santo André, na quinta-feira (3). No caso da Câmara são-bernardense, também será retomada a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Lixo.