Nos dias 05, 10, 13, 19 e 24 de Agosto, o Sesc São Caetano exibe gratuitamente o Cinema e Vídeo, com filmes que fazem parte do acervo Sesc, no Cine Eldorado, em Diadema.

BRANCO SAI, PRETO FICA – 05/08. Sábado, às 19h

Tiros em um baile de black music na periferia de Brasília ferem dois homens, que ficam marcados para sempre. Crítica à sociedade repressiva. Não recomendado para menores de 12.

AMAR, BEBER E CANTAR – 10/08. Quinta, às 19h

Um grupo de teatro amador está ensaiando uma nova peça, quando uma notícia triste abala a todos: George, amigo próximo da trupe, está doente. De acordo com os médicos, ele tem no máximo seis meses de vida. Enquanto as mulheres do grupo começam a relembrar a antiga paixão pelo mulherengo George, os homens têm uma ideia inusitada: e se o amigo doente fosse chamado para interpretar um dos personagens da peça? Não recomendado para menores de 12.

ASTÉRIX E O DOMÍNIO DOS DEUSES – 13/08. Domingo, às 14h30

O imperador romano Júlio César sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Até que, um dia, ele resolve mudar de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer os prazeres da civilização aos gauleses. Desta forma, Júlio César ordena a construção da Terra dos Deuses ao redor da vila gaulesa, de forma a impressioná-los e, assim, convencê-los a se unir ao império romano. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar com os planos de César. Livre

TATUAGEM – 19/08. Sábado, às 19h

Recife, 1978. Clécio Wanderley (Irandhir Santos) é o líder da trupe teatral Chão de Estrelas, que realiza shows repletos de deboche e com cenas de nudez. A principal estrela da equipe é Paulete (Rodrigo Garcia), com quem Clécio mantém um relacionamento. Um dia, Paulete recebe a visita de seu cunhado, o jovem Fininha (Jesuíta Barbosa), que é militar. Encantado com o universo criado pelo Chão de Estrelas, ele logo é seduzido por Clécio. Não demora muito para que eles engatem um tórrido relacionamento, que o coloca em uma situação dúbia: ao mesmo tempo em que convive cada vez mais com os integrantes da trupe, ele precisa lidar com a repressão existente no meio militar em plena ditadura. Livre

O SEGREDO DAS ÁGUAS – 24/08. Quinta, às 19h

A história acontece na ilha japonesa de Amami Oshima. Uma noite, Kaito (Nijirô Murakami) descobre um cadáver flutuando no mar. Sua namorada Kyoko (Jun Yoshinaga) vai tentar ajudá-lo a entender essa misteriosa descoberta. Juntos, os jovens, de apenas 16 anos, vão tentar entender a natureza cíclica da vida, amor e morte. Não recomendado para menores de 14.

SERVIÇO:

Cine Eldorado

Rua Frei Ambrosio de Oliveria Luz, 55 – Bairro Eldorado – Diadema – SP

Telefone para informações: 4056-1649