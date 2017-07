Estamos analisando possível mudança da meta fiscal, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu que a necessidade de mudança da meta fiscal está sendo analisada, mas ressaltou que, no momento, a meta perseguida pela equipe econômica é a aprovada pelo Congresso Nacional, que admite um déficit de R$ 139 bilhões. “Em relação à questão da meta fiscal, estamos analisando o assunto; no momento a meta anunciada será seguida”, afirmou.

Meirelles disse ainda que o governo “não tem planos” no momento para o novos aumentos de impostos. “Aumento de imposto não é preferencial, só se for absolutamente necessário”, acrescentou.

Meirelles falou à imprensa na tarde desta segunda-feira, 31, após reunião com o ministro das Finanças do Reino Unido, Philip Hammond, e disse que estão sendo monitorados todos os fatores da economia, como a evolução da arrecadação. “Temos que fazer o que for melhor para a transparência”, acrescentou.