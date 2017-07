O Sesc São Caetano realiza em parceria com a Fundação das Artes o 17° Festival Cena de Teatro 2017, que foca sua programação nas mulheres realizadoras do teatro contemporâneo. Promove encontros com atrizes, dramaturgas, diretoras, técnicas de luz, cenografia e figurino.

O espetáculo gratuito O Corpo da Mulher como Campo de Batalha é a abertura do festival no sábado (05/8), às 20h, e acontece no Teatro Santos Dumont. O intuito é iniciar com a discussão da presença feminina no teatro.

O enredo aborda a trajetória de duas mulheres, Dorra (Camila Turim) e Kate (Patricia Pichamone), que acordam em um hospital da OTAN em 1994, no contexto da Guerra Bósnia, conflito mais longo e sangrento em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial, onde o estupro foi usado com tática para destruição do inimigo étnico. Em torno de 50.000 mulheres foram estupradas. Através das duas personagens, a peça discute a violência contra a mulher, o estupro como arma de guerra, os movimentos extremistas, o aborto e a maternidade.

Para completar a programação, nos dias 7, 8, 10 e 11, sempre às 19h30, o teatro terá bate papo com as atrizes, técnicas, dramaturgas e diretoras do teatro, todos gratuitos.

Encontro com Atrizes Juliana Galdino e Patrícia Pichamone – 07/08. Segunda, às 19h30

Encontro com Técnicas Aline Santini (iluminadora) e Telumi Hellen (figurinista) – 08/08. Terça, às 19h30

Encontro com Dramaturgas Gabriela Rabelo e Silvia Gomez – 10/08. Quinta, às 19h30

Encontro com Diretora Malú Bazán – 11/08. Sexta, às 19h30

Telefone para informações: (11) 4223-8800