São Bernardo recebe espetáculo Brincando com a Broadway

O Teatro do Cenforpe, em São Bernardo, recebe no sábado (4/8), o musical Brincando com a Broadway – Aos Cantos e Encantos dos Musicais, às 20h.

O espetáculo relembra os maiores sucessos da Broadway, canções especiais de Carmem Miranda, sucessos tocados ao vivo, e alguns hits escolhidos pelo público– como ‘Let it Go’, do filme “Frozen”.

A apresentação gratuita integra o projeto “Luz, Magia e Ação”, viabilizado pela Lei Rouanet do Ministério da Cultura, que prevê diferentes peças e espetáculos pelo Brasil.

A peça conta a história de Zirabér – migrante do interior de Minas Gerais que segue para São Paulo em busca de trabalho, na intenção de juntar dinheiro e casar-se com seu noivo. Na capital, Zirabér consegue emprego em um teatro. Enquanto faxina e transita como camareira de atrizes famosas, revela o sonho de ser cantora e narra seus casos de forma cômica. O Cenforpe fica na av. Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto.