Para este Dia dos Pais, o Shopping Metrópole, em São Bernardo, promove a campanha “A arte de ser pai”, com uma promoção compre-ganhe. A partir desta terça-feira (1/8), os clientes que realizarem R$300 em compras em uma das lojas participantes, poderão retirar um kit de dois copos com ilustrações que retratam a leveza e diversão da relação entre pais e filhos, desenvolvidas exclusivamente para a campanha pelo renomado artista brasileiro Guto Lacaz.

Para Guto, as artes espelham as experiências com sua própria filha. “Me lembro muito da minha filha com uns dois anos de idade, sentada na minha perna, como se fosse um ‘cavalinho’”, diz o artista. “Antigamente, a relação dos pais com os filhos costumava ser mais séria. Hoje, entendemos que é possível passar valores, como respeito e limite, e, ao mesmo tempo, ter uma relação mais leve, com brincadeira e diversão”, conclui.

O brinde é oferecido em dois modelos diferentes para colecionar. Os clientes podem registrar os cupons fiscais através do aplicativo Chega de Fila, app gratuito disponível para smartphones Android e iOS, ou no Balcão de Troca instalado no shopping. A promoção vai até o dia 13 de agosto ou ao término dos estoques, o que ocorrer primeiro. Há o limite de dois brindes por CPF.

Serviço

Período: 1 a 13 de agosto

Local da retirada: Balcão próximo à entrada Pereira Barreto

Horário de Funcionamento: de segunda à sábado das 10h às 22h e domingos das 12h às 20h

Para mais informações, acesse: www.shoppingmetropole.com.br