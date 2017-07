O Programa Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) está com vagas abertas em Mauá na modalidade EAD (Ensino à Distância). São mil vagas para cursos com carga horária entre 160 e 270 horas, em diversas áreas. Todos os alunos que concluírem o curso terão direito a certificado reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação).

Os cursos são 100% à distância e acontecem em parceria com o Governo Federal. As oportunidades são para assistente administrativo, assistente de faturamento, assistente de planejamento e de Recursos Humanos. Há ainda vagas para inglês e espanhol básico, recepcionista, fotógrafo e inspetor de qualidade.

O curso tem duração de cinco meses e as aulas tem média semanal de quatro a oito horas de estudo, mas o aluno tem liberdade para escolher sua carga horária, de acordo com a disponibilidade.

Para se inscrever, é preciso ter a partir de 15 anos e ser munícipe de Mauá. Menores de 18 anos deverão comparecer acompanhados do responsável. As vagas estão disponíveis para quem tem, no mínimo, o Ensino Fundamental Incompleto.

As inscrições podem ser feitas no Centro Público de Trabalho e Renda, situado na Rua Manoel Pedro Júnior, nº 45, Vila Bocaina. As matrículas pode sem feitas de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, até o dia 28 de agosto.