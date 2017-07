A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), realiza a intervenção anual no trecho de serra da Rodovia Anchieta entre 1º e 31 de agosto. Os trabalhos ocorrerão alternadamente entre as pistas sul e norte, do km 40 ao km 55, sempre de terça a quinta-feira, entre 4h e 17h. Os serviços fazem parte das obrigações contratuais estabelecidas com o governo do Estado, sob regulação da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo).

Estão programados o recapeamento com asfalto de borracha, a manutenção e reparos em viadutos e túneis, a limpeza e revitalização de sinalização, a recuperação de pavimento, o monitoramento de encostas e podas de árvores e vegetação. Esses serviços, além de serem importantes para manter a qualidade, segurança e o conforto dos usuários nas rodovias do SAI, recebem atenção redobrada na serra por concentrar um alto volume de tráfego de veículos comerciais pesados, como carretas e caminhões, em direção à região portuária da Baixada Santista.

Para alertar os motoristas, a Ecovias instalou, em todas as 11 passarelas do trecho, banners que informam a data e o horário dos bloqueios que serão feitos na via durante os trabalhos. “As interdições das pistas, especificamente neste trecho e período do ano, são necessárias para que a concessionária possa realizar essas obras e serviços com maior grau de complexidade num intervalo de tempo onde o volume de tráfego é menor e a temporada de chuvas já passou”, explica o coordenador de obras e pavimentação da Ecovias, Naélson Cândido.

A concessionária ressalta que, nos períodos em que houver interdição da pista sul, o tráfego de ônibus e caminhões — que devem obrigatoriamente descer a serra pela Via Anchieta — será direcionado para a pista norte da mesma via, que estará com a mão de direção no sentido contrário. Já quando as intervenções ocuparem a pista norte da rodovia, a descida de veículos pesados ocorrerá normalmente pela pista sul. Nos dois casos, a subida de veículos sentido à Capital será feita somente pela Rodovia dos Imigrantes.