O Escape 60, pioneiro em desenvolver salas de jogos presenciais no Brasil, anuncia a chegada de mais um game para a unidade de Santo André. “Fuga Explosiva” é um jogo ambientado em um presídio, onde os jogadores precisam desarmar uma bomba em apenas 60 minutos.

Tudo acontece quando um perigoso terrorista americano, conhecido como Jack Bomb, escapa da prisão pouco antes de ser executado. Ao fugir do presídio de segurança máxima, o criminoso deixa para trás uma grande surpresa: uma bomba capaz de destruir grande parte do complexo penitenciário.

Ao fazer a terrível descoberta, os agentes penitenciários acionaram o esquadrão antibombas, e agora não só precisam achar e desativar a bomba, como também fazer tudo isso em menos de uma hora, para evitar uma tragédia e a fuga em massa de outros criminosos.

A nova sala está disponível na unidade de Santo André (Rua das Figueiras, 1.389 – Figueiras). Os ingressos são vendidos exclusivamente pelo site www.escape60.com.br, via PagSeguro. As sessões acontecem todos os dias, das 10h às 22h. O custo é de R$ 79,90 por pessoa, com quantidade mínima de quatro pessoas por jogo.

Antes de começar, os participantes devem aceitar um termo com as regras do jogo, que também são passadas pelos colaboradores do Escape 60 no local. Em caso de necessidade, existe um botão de emergência, que abre a porta da sala antes dos 60 minutos de prazo.

Não há idade mínima para participar da brincadeira, mas menores de 12 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável.

Serviço

Endereço: Rua das Figueiras, 1389, Figueiras – Santo André, SP.

Horário de funcionamento: de terças a domingo, das 10h às 22h.

Tel.: 2896-7708.

Ingressos: www.escape60.com.br.