No próximo domingo, 06 de agosto, o Polo Design Center irá realizar seu décimo almoço beneficente em prol da Casa Santa Clara – 13ª entidade revitalizada pelo Projeto Social “Atraídos pelo Bem”. Nessa edição, a feijoada será o prato principal – são esperados mais de 400 convidados, no Santo Deck Restaurante (antigo Clube do Banespa), em São Bernardo.

Desde 2005, o Projeto Social Atraídos pelo Bem, do Polo Design Center, tem realizado a revitalização de entidades do ABC com o objetivo de promover a melhoria de qualidade de vida por meio da arquitetura e decoração. As entidades envolvidas tiveram suas estruturas reformadas para atender a legislação vigente e também proporcionar melhoria na rotina dos assistidos, voluntários e funcionários das entidades.

O grupo Partido do Samba irá tocar durante todo o evento, com resgate de sambas antigos. Durante o almoço, a diretoria do Polo também irá conduzir um leilão de camisetas de times autografadas. Todo o valor arrecadado com essa ação também será doado para a Casa Santa Clara.

Os convites custam R$ 90,00 com direito à feijoada, uma água e um refrigerante, e estão à venda na sede do Polo, na Rua Catequese, 1.149 – Vila Guiomar, Santo André. Tel.: 4427-8499.