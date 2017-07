Com mais de R$ 2 milhões em investimentos, a subestação Utinga (ETD) da AES Eletropaulo vai receber novos equipamentos que ampliarão sua capacidade de distribuição de energia a Santo André e São Caetano. De acordo com a empresa, até o momento já foram realizadas a mobilização do canteiro de obras e o início das atividades civis. A conclusão está prevista para outubro deste ano.

Atualmente, a ETD Utinga, localizada na Rua Comendador Julio Pignatari, em Santo André, fornece energia para 57 mil clientes nos bairros: Altos De Vila Prudente, Barcelona, Campestre, Conj. Res. Planeta, Conj. Res. Sítio Oratório, Fazenda Da Juta, Jardim, Jardim Adutora, Jardim Alzira Franco, Jardim Do Carmo, Jardim Elba, Jardim Maravilhas, Jardim Monte Líbano, Jardim Nice e Jardim Santo Antonio dos municípios de Santo André e São Caetano.