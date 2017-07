Consumo x Consumismo é tema do novo minicurso do Semasa

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) oferece minicurso gratuito sobre meio ambiente. Desta vez, o tema é Consumo x Consumismo e a atividade acontecerá nos dias 16 e 23 de agosto, das 14h às 17h, no Centro de Referência em Saneamento Ambiental do Semasa (av. José Caballero, 143 – Centro, Santo André). O minicurso é direcionado à educadores com objetivo de potencializar o efeito multiplicador, fomentar ações e projetos nas escolas e outros grupos pela cidade, no entanto qualquer interessado também pode participar.

Além de discutir o consumo x consumismo e seus impactos no meio ambiente, a equipe de Educação Ambiental do Semasa irá abordar o conceito e a prática da feira interna de trocas e levará os participantes para conhecerem o Aterro Sanitário de Santo André, no dia 23 de agosto.

Os interessados podem fazer inscrição até o dia 14 de agosto (segunda-feira) pelo telefone 4433-9859. Os participantes receberão certificados com carga horária de seis horas.

Minicursos

Desde março deste ano, o Semasa já realizou seis minicursos com quatro temas: recursos hídricos, áreas verdes urbanas, educação ambiental e o lúdico e unidades de conservação.

Os cursos de rápida duração fazem parte do projeto “Sensibilizando Olhares, Compartilhando Saberes”, que foi criado pela autarquia com o objetivo de disseminar informações entre as pessoas e sensibilizá-las para as questões ambientais.

Serviço

Minicurso “Consumo x Consumismo”

Data: 16/8 e 23/8

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório do Centro de Referência – av. José Cabalerro, 143 – Centro de Santo André

Carga horária: 6h

Haverá emissão de certificado

Inscrições pelo número 4433-9859.