No episódio desta terça-feira (01/08), Leopoldina sofre com a notícia da gravidez de Domitila. Cecília decide escrever um artigo para o jornal sobre os candidatos a deputado constituinte. Thomas vai ao encontro de Fred e o ameaça. Anna consola Leopoldina. Domitila se enfurece com o elogio que Dom Pedro faz à princesa. Cecília ajuda Joaquim a pegar documentos de Sebastião. Ubirajara desafia Piatã. Joaquim mostra a Anna os documentos que encontrou na casa de Sebastião. Bonifácio confronta Domitila. Francisco e Rosa espalham a notícia sobre a gravidez de Domitila. Anna conversa com Quinzinho sobre Elvira. Idalina e Matias temem que Sebastião castigue Cecília. Thomas e Miss Liu se enfrentam. Greta tenta fazer intriga contra Diara. Elvira se junta aos piratas para salvar Fred e Miss Liu. Wolfgang critica Diara por querer impedir Ferdinando de se aproximar de Greta. Os piratas invadem o navio inglês.