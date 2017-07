No episódio desta terça-feira (01/08), Domênico avisa a Antônia que Júlio continua sendo suspeito do roubo do hotel. Dom diz a Sabine que tem vergonha do preconceito que ela demonstra. Márcio explica ao pai que aceitou fazer a festa infantil porque precisava de dinheiro para pagar o material da faculdade. Borges diz a Márcio que se ele continuar a fazer peça infantil terá que abrir a sua própria companhia de teatro. Pedrinho confessa a Rúbia que sabia que ela era drag queen e diz que manteve contato com ela por causa de Luíza. Agnaldo consegue uma imagem de Luíza vestida de camareira através do monitor do hotel. Bebeth fala a Mathias que nunca vai conseguir lidar com o fato de que a mãe morreu por causa dela. A guarda municipal apreende a mercadoria de Wanderley, e Dílson sugere que ele peça ajuda a Agnaldo. Sabine convida Pedrinho para o seu open house. Sabine avisa a Dom que vai assumir a sua relação com Adriano. Dom empresta roupa para Dílson. Malagueta se preocupa com Timóteo, ao saber pela imprensa que alguns presos tentaram fugir da cadeia e se acidentaram.