Jogador de futsal morre em acidente no Guarujá um mês antes de se tornar pai

O jogador de futsal Murilo Lima, de 23 anos, morreu na madrugada deste domingo, 30, no Guarujá, no litoral sul de São Paulo, ao perder o controle da moto que pilotava e bater em um poste. A namorada do atleta, Jéssica Amanda, está grávida de 8 meses. A criança, um menino que receberá o nome Yan, deve nascer entre o fim de agosto e o começo de setembro.

Lima jogava na Associação Atlética FIB (Faculdades Integradas de Bauru), no interior paulista. O clube publicou uma nota no Facebook lamentando a tragédia.

“Com muito pesar que recebemos a notícia da morte do nosso ex-atleta Murilo Lima, que se envolveu em um acidente de moto no Guarujá”, escreveu o time. “Todos nós da AA FIB – Bauru estamos orando e rezando pela família.”

O treinador da equipe, Everton “Alemão” Carvalho da Silva, também se manifestou na internet. “Tristeza. Que Deus conforte sua família, amigos”, publicou. “Descanse em paz, guerreiro.”

A namorada do jogador também se manifestou nas redes sociais após a tragédia. “Vai em paz, meu amor. Yan terá muito orgulho de você.”

O acidente que matou o atleta aconteceu às 5h25 deste domingo, 30, na ponte da Avenida Santos Dumont, no distrito de Vicente de Carvalho, próximo à Rodoviária do Guarujá. Ele morreu no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As primeiras informações indicaram que Lima perdeu o controle do veículo, mas a velocidade da moto não foi confirmada e não há detalhes sobre as causas da colisão.

No dia anterior ao acidente, o jovem publicou no Facebook. “Onde se esquece de todos os problemas, deixa eu ir jogar minha bola”, escreveu com o endereço do Campo do Itapema, na Avenida Mário Daige, no Guarujá, local conhecido na cidade por praticantes do esporte.