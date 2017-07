Flamengo e Cruzeiro decidirão semifinais da Copa do Brasil em casa

A CBF definiu, em sorteio realizado nesta segunda-feira, na sua sede no Rio de Janeiro, os mandos de campo para as semifinais da Copa do Brasil deste ano. Flamengo e Cruzeiro decidirão em casa a classificação para a decisão do torneio.

Desta forma, no dia 16 de agosto – data-base reservada para as partidas de ida desta fase do torneio -, Botafogo e Flamengo vão disputar o primeiro clássico carioca no Engenhão, a casa da equipe alvinegra, enquanto Grêmio e Cruzeiro se enfrentarão em Porto Alegre.

Nos jogos de volta, marcados para o dia 23 de agosto, o Flamengo receberá o Botafogo no Luso-Brasileiro, no Rio, e o Cruzeiro atuará diante do Grêmio em Belo Horizonte, no Mineirão. De acordo com a CBF, as finas da Copa do Brasil vão ser realizadas nos dias 7 e 27 de setembro.

Para chegar às semifinais da competição, o Flamengo eliminou o Santos nas quartas de final, com uma vitória por 2 a 0 no Rio de Janeiro e uma derrota por 4 a 2, em Santos – a equipe carioca avançou por ter feito mais gols na casa do adversário. O Botafogo passou pelo Atlético Mineiro depois de perder por 1 a 0, em Belo Horizonte, mas vencer o adversário por 3 a 0 no Rio.

O Cruzeiro, por sua vez, avançou na competição após dois empates diante do Palmeiras. Na partida realizada no Allianz Parque, em São Paulo, houve empate em 3 a 3. No Mineirão, os dois times empataram em 1 a 1, placar que beneficiou o time celeste pelo maior número de gols marcados como visitante. Já o Grêmio venceu os dois embates diante do Atlético Paranaense (4 a 0 em casa e 3 a 2 em Curitiba).