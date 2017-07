Conhecido pelas polêmicas que lançou durante a votação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a respeito da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB), o deputado federal Wladimir Costa (SD-PA) decidiu marcar para sempre o apoio a Temer. O parlamentar fez uma tatuagem no ombro direito com o nome do presidente, a qual afirma ser permanente. “Paraense não é de se arrepender não”, disse Costa. A tatuagem, finalizada na última sexta-feira, 28, custou R$1.200 em seis vezes no cartão, disse o parlamentar.

“Cada um com suas paixões. Não tem gente que tatua Che Guevara, Fidel Castro, o presidente da Coreia? Todos falsos socialistas usando (relógio da marca) Rolex?”, afirmou Wladimir Costa à reportagem.

“Sou admirador nato (de Temer), sou amigo dele há quase 16 anos. Nesse momento, que tentam derrubar ele a qualquer custo, é minha forma de mostrar que parceiro que é parceiro derrama até a última gota de sangue”.

Wladimir, que se diz “confiante na vitória do governo” na próxima quarta-feira, quando está prevista a votação sobre a denúncia, disse que pretende mostrar a tatuagem no plenário, após seu voto. “Até porque eu tenho um corpo belíssimo”, disse.

Ainda segundo o parlamentar, “a dor valeu a pena” e até planeja fazer uma próxima, dessa vez na costela. “Quero escrever ‘Temer, o único e verdadeiro estadista do Brasil'”. O parlamentar disse, ainda, que sua mulher se emocionou ao ver o resultado. “Ela é fã de Temer. É formada em Direito e é grande leitora dos livros do presidente. Mas, se ela quiser tatuar o nome dele, eu não deixo”.

O parlamentar disse que ainda não mostrou ao presidente sua homenagem. “Não fiz para ele, fiz para mim. Queria que a minha tatuagem fosse maior que a da Marcela (Temer, mulher do presidente, que tem uma tatuagem no pescoço com seu nome)”, afirmou.