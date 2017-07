Está marcado para a próxima sexta-feira (04/08), das 14 às 16h30, na sede do Instituto de Ação Social Enéas Tognani, em Diadema, o 1º Encontro da Região do ABC do Fórum Paulista de Conscientização do Envelhecimento, recentemente criado para apresentar propostas do espaço, que pretende ser um colegiado de todos os seguimentos que trabalham com o envelhecimento do Estado.

A proposta do Fórum Paulista da Sociedade Civil de Conscientização do Envelhecimento é criar, com representantes da sociedade civil, um local para trocar informações, debater as necessidades dos idosos e cobrar das autoridades competentes a efetivação de leis e regulamentações que já existentem, mas não foram efetivadas.

O evento é gratuito e aberto para todos os interessados. Somente é preciso fazer a inscrição pelo formulário.

Serviço

Data: 4 de agosto, das 14 às 16h30

Endereço: Rua Yamagata, nº 265 – Jd. Takebe – Diadema

Telefone: 4308-4910 e 2375-0872