Daenerys apela para Jon Snow no trailer do próximo episódio de Game of Thrones

Como já é de costume, a HBO liberou, logo após o episódio de domingo da série Game of Thrones, o trailer com cenas do que vem por aí no episódio do domingo seguinte.

Depois dos acontecimentos no Rochedo Casterly e no Jardim de Cima, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) aparece na prévia desesperada e apela para Jon Snow (Kit Harington) ajudá-la na disputa pelos Trono de Ferro. Além disso, ao final, a personagem aparece voando montada em um dos seus dragões.

Ao todo, a sétima temporada e penúltima de Game of Thrones terá sete episódios. O próximo já é o quarto.

A série, baseada na saga literária Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, vai ao ar aos domingos, às 22h, na HBO Brasil.