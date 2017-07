PIB do México avança 0,6% no 2ºTRI ante o primeiro e 1,8% na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro, após ajustes sazonais, segundo a leitura preliminar do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (Inegi) do país. Na comparação anual sem ajustes, o crescimento foi de 1,8%.

Na série ajustada, o crescimento anual ficou em 3,0%. De acordo com a consultoria Capital Economics, os números foram “sólidos”, mas a atividade econômica deve desacelerar no país no segundo trimestre. Na avaliação dela, o PIB do México deve crescer 2,2% em todo o ano de 2017.