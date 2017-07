Wikileaks publica mais de 20 mil e-mails da campanha de Macron

O WikiLeaks publicou hoje um arquivo de 21.075 e-mails associados com a campanha eleitoral do presidente da França, Emmanuel Macron. As datas das mensagens vão de 20 de março de 2009 até 24 de abril de 2017. O formato de publicação pelo WikiLeaks permite a realização de buscas por palavras no corpo do texto, por nome de arquivos anexos e por endereço eletrônico.

Os e-mails causaram agito quando foram publicados dois dias antes das eleições presidenciais na França, que aconteceram no dia 7 de maio. Porém, ao contrário dos efeitos que vazamentos tiveram na campanha presidencial dos EUA, os e-mails tiveram pouco impacto na disputa pelo Palácio do Eliseu. Macron derrotou sua adversária Marine Le Pen com facilidade. Porém, a atualização do WikiLeaks pode chamar mais atenção para os arquivos.

De acordo com o chefe da agência de cibersegurança da França, não há evidências que liguem os e-mails da campanha de Macron a outro agente, dizendo que “pode ser qualquer um”. Fonte: Associated Press.