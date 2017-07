Anitta está oficialmente em um relacionamento sério. A cantora confirmou a informação durante coletiva de imprensa do lançamento do clipe de Sua Cara, com Pabllo Vittar e Major Lazer, no último domingo (30/07).

“É verdade que estou namorando… Estou muito feliz. Obrigada pelo carinho”, disse a cantora, que preferiu não revelar a identidade do namorado. “Como estou com uma pessoa anônima, prefiro preservar”, falou, segundo a Capricho.

Entretanto, fãs especulam que a cantora esteja namorando o empresário Thiago Magalhães. De acordo com a revista Caras, ele compareceu ao evento de lançamento do clipe, na balada The Week, no Rio de Janeiro, mas ficou em um camarote com os amigos, longe de Anitta.

A informação de que Anitta estaria namorando o empresário foi revelada pelo programa Fofocalizando, do SBT, no dia 21 de junho.