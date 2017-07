Índice de Confiança de Serviços sobe 1,0 ponto em julho, aponta FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1,0 ponto na passagem de junho para julho, para 82,9 pontos, na série com ajuste sazonal, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado recupera parte da queda registrada no mês anterior, de 2,8 pontos. “Os resultados da Sondagem de Serviços sugerem a retomada da tendência de melhora gradual nas avaliações sobre a situação corrente dos negócios e acomodação das expectativas, que haviam piorado muito no mês passado”, avaliou Silvio Sales, consultor do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Houve aumento na confiança em julho em nove das 13 atividades pesquisadas. O Índice da Situação Atual (ISA-S) do setor subiu 1,1 ponto, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) avançou 0,9 ponto.

A principal influência para a alta do ISA-S em julho foi do indicador de Demanda Atual, que cresceu 2,0 pontos, para 78,8 pontos, o nível mais elevado desde fevereiro de 2015.

No IE-S, o destaque foi a melhora das expectativas para a Demanda nos três meses seguintes, que avançou 1,1 ponto, para 85,8 pontos, depois de ter recuado 5,3 pontos no mês anterior.

“A leitura mais favorável sobre a situação corrente parece se refletir no indicador que capta as perspectivas para o emprego no setor. O indicador de tendência de pessoal ocupado cresce pelo terceiro mês consecutivo, se aproxima dos 100 pontos e sinaliza uma transição entre fases de desmobilização e expansão do efetivo de mão de obra no setor”, completou Silvio Sales.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor de serviços aumentou 0,6 ponto porcentual em julho ante junho, para 82,1%.

A coleta de dados para a edição de julho da sondagem foi realizada entre os dias 3 e 26 deste mês.