Newgarden vence em Mid-Ohio e assume ponta na Indy; Castroneves termina em 7º

O norte-americano Josef Newgarden, da Penske, venceu neste domingo a etapa de Mid-Ohio e assumiu a liderança do campeonato da Fórmula Indy a quatro corridas do final. Foi a terceira vitória do piloto na temporada, a sexta na carreira.

E, para alcançar mais um triunfo, Newgarden fez uma corrida segura. Depois de largar em segundo lugar, conseguiu ultrapassar o australiano Will Power, também da Penske, na 13ª volta e a partir daí só administrou o resultado.

Power terminou na segunda colocação e o também norte-americano Graham Rahal, da Letterman, completou o pódio. O francês Simon Pagenaud, da Penske, ficou em quarto lugar, o japonês Takuma Sato, da Andretti, foi o quinto e o norte-americano Alexander Rossi, companheiro de equipe do japonês, recebeu a bandeirada em sexto.

O brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, ficou com a sétima colocação e se manteve na vice-liderança da temporada, com 446 pontos. No entanto, viu o primeiro lugar da tabela mudar de dono. Do neozelandês Scott Dixon para Newgarden. Agora Castroneves está a sete pontos do topo e ultrapassou Dixon, novo terceiro colocado, que antes desta prova liderava o campeonato com três pontos de vantagem sobre o brasileiro.

O norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, ficou com a oitava colocação e Dixon, com o nono lugar, foi desbancado da ponta da tabela e agora ocupa a terceira colocação na classificação geral, oito pontos atrás de Newgarden e um atrás de Castroneves. O norte-americano Conor Daly, AJ Foyt, fechou o Top 10.

Outro brasileiro do atual grid da Indy, Tony Kanaan, da Ganassi, terminou a corrida deste domingo apenas na 16ª colocação e figura na nona posição no campeonato, com 320 pontos. A próxima corrida da temporada acontecerá somente em 20 de agosto, na etapa de Pocono.