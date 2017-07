Somália: Ataque de extremistas às forças da União Africana deixa oito mortos

Combatentes do grupo extremista de Al Shabab emboscaram um comboio da União Africana no sul da Somália e mataram pelo menos oito soldados neste domingo, disse um oficial militar da Somália. O ataque aconteceu horas depois que um carro-bomba na capital matou pelo menos cinco pessoas, a maioria civis, quebrando um mês de relativa calma em Mogadíscio.

Os combatentes da Al-Shabab, ligada à Al-Qaeda, atacaram o comboio perto da cidade de Bulo-Marer, na região de Lower Shabelle, disse o coronel Muhyadin Yasin.

O Ministério da Defesa de Uganda confirmou o ataque à força multinacional, dizendo que um número desconhecido de tropas foram mortas. “Muitos danos foram infligidos ao inimigo”, disse um comunicado. O grupo extremista afirmou que o ataque matou 39 soldados.

O grupo extremista mantém presença em grande parte nas áreas rurais da Somália e continua a representar grandes desafios para as forças aliadas do país e da União Africana, enquanto viajam entre cidades remotas, mesmo quando a força da UA planeja se retirar da Somália nos próximos anos e deixar a segurança para Tropa nacional. Fonte: Associated Press.