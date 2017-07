Wozniacki volta a decepcionar e perde a 5ª final da temporada

A dinamarquesa Caroline Wozniacki voltou a decepcionar os fãs neste domingo. Jogando mal na decisão do Torneio de Bastad, na Suécia, a ex-número 1 do mundo perdeu a sua quinta final na temporada, ao ser superada pela checa Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com o resultado, Wozniacki segue com péssimo aproveitamento em finais neste ano. Disputou cinco e perdeu todas. Ela tentava o 26º troféu da carreira, sendo o primeiro no saibro desde 2011, quando liderava o ranking. Apesar dos tropeços em finais, a dinamarquesa é a tenista que mais acumulou vitórias na temporada, com 42. Com mais um vice, a dinamarquesa vai seguir na sexta colocação do ranking na atualização desta segunda-feira.

Por outro lado, Katerina Siniakova coroou neste domingo uma grande campanha no saibro de Bastad. Atual 56ª do ranking, a tenista de 21 anos venceu nada menos que as três primeiras cabeças de chave da competição. Antes de bater Wozniacki, cabeça um, ela superou a francesa Caroline Garcia e a letã Anastasija Sevastova.

Siniakova conquistou seu segundo título na carreira. O primeiro também foi obtido neste ano, logo em janeiro, em Shenzhen, na China. A checa ainda tem poucos resultados de expressão na carreira. Neste ano, foi eliminada na estreia nos três Grand Slams já disputados na temporada.

A final deste domingo foi marcada por dois atendimentos médicos, um para cada tenista. Wozniacki acusou dores no punho esquerdo, enquanto a checa recebeu atendimento no braço direito.

CHINA – O título do Torneio de Nanchang ficou com uma tenista da casa. A chinesa Shuai Peng, segunda cabeça de chave, derrotou a japonesa Nao Hibino na final por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Atual 30ª do mundo, Peng faturou o segundo troféu da carreira. O primeiro também aconteceu em solo chinês, em Tianjin, no ano passado. Hibino é a 88ª colocada do ranking.